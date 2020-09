Novichok : La comédie continue

Vous avez peut-être déjà entendu l’histoire ; sinon, voici le synopsis

Par Dmitry Orlov – Le 8 septembre 2020 – Source Club Orlov

Le dictateur russe Vladimir Poutine a fait empoisonner le principal candidat de l’opposition russe, Alexei Navalny, la némésis de Poutine, avec du Novichok, une arme chimique de qualité militaire, interdite au niveau international. Navalny est tombé dans le coma et a été transporté par avion militaire allemand au centre médical de la Charité en Allemagne, où les experts médicaux militaires allemands ont trouvé des traces de Novichok sur son corps. Pour cet acte odieux, l’Occident, dans son ensemble, se regroupe et se prépare à imposer de nouvelles sanctions à la Russie, l’empêchant peut-être d’achever le gazoduc NordStream 2 sous la Baltique, ce qui rendrait l’Europe encore plus dépendante du gaz naturel de cette dernière au lieu d’acheter du gaz naturel liquéfié bon marché et abondant aux États-Unis.

Si la lecture de ce qui précède n’a pas insulté votre intelligence, alors, avant de vous sentir vraiment insulté, il y a une courbe d’apprentissage assez raide à gravir, mais je ferai de mon mieux pour vous aider à la surmonter. Et si vous vous sentez insulté, la question est de savoir à quel point vous êtes insulté. Parce que le dédain, la condescendance, l’arrogance, l’indifférence et le mépris pur et simple que vous manifestent ceux qui poussent ce faux récit est si extrême qu’il n’y a qu’une seule réponse psychologiquement saine possible, qui est de rire, d’abord de l’ensemble du récit, puis de chacun de ses éléments, qui sont tous drôles en soi, comme un parangon de stupidité illusoire et malavisée.

Le « dictateur russe Vladimir Poutine » a remporté les élections présidentielles de 2018 avec 76,69 % des voix. Selon un rapport publié le 3 septembre par le Centre Levada (un agent étranger opérant en Russie), si une élection avait lieu aujourd’hui, 77% des électeurs décidés voteraient pour Poutine et 10 fois moins pour le nationaliste Vladimir Jirinovsky. En attendant, un référendum a eu lieu cet été, où 77,92 % des votants (avec un taux de participation de 67,97 %) ont approuvé une série de changements constitutionnels, dont l’un permettra à Poutine de se présenter pour deux autres mandats présidentiels. Il en ressort clairement que la plupart des électeurs russes aiment Poutine, et que les rares qui ne l’aiment pas préféreraient quelqu’un de plus nationaliste.

Quant au « principal candidat de l’opposition et ennemi juré de Poutine, Alexeï Navalny », il se maintient à seulement 2 % des voix. Il ne semble pas y avoir beaucoup de place pour une opposition dans un environnement politique où le leadership national est si largement populaire, et on vous pardonnerait de penser que la fonction de Navalny est d’éponger le vote de la folie – les mécontents permanents, les partisans des reptiloïdes de la planète Nibiru et divers autres vomis et débris politiques – afin de maintenir une illusion de pluralisme politique dans ce qui est une politique plutôt monolithique.

Mais Navalny remplit deux fonctions supplémentaires. Premièrement, il est un pipeauteur professionnel formé à Yale (dans le cadre du Maurice R. Greenberg World Fellows Program) pour attirer les jeunes et les idiots (mais je me répète). Il les incite à faire des démonstrations de force, sans se soucier d’obtenir une autorisation. En conséquence, ils sont arrêtés et sont ensuite remis à la garde de leurs parents. La demande pour ses services est constante : chaque génération produit une nouvelle réserve de jeunes idiots qui veulent se rebeller, être gentiment réprimandés, se repentir, repartir en mode patriote et aller travailler pour un conglomérat d’État. Le service de Navalny est considéré comme précieux, surtout si l’on considère qu’il est gratuit car son financement provient de sources étrangères, occidentales.

La deuxième fonction de Navalny est d’aider la Russie à développer et à maintenir des technologies politiques pour combattre les révolutions de couleur. Il s’agit d’un savoir-faire important, qui est en train de devenir un produit d’exportation précieux. Lorsqu’une révolution colorée a été récemment tentée au Belarus, le président Alexandre Loukachenko a appelé Poutine et lui a demandé de l’aide (conformément aux termes du traité sur la création d’un État de l’Union de la Russie et du Belarus du 8 décembre 1999). En réponse, Poutine a dépêché plusieurs avions de spécialistes en révolution de couleur armés d’ordinateurs portables et de smartphones chargés de logiciels spécialisés. Navalny est utile à ce titre car il est à la fois très entraîné à suivre les méthodologies de la révolution de couleur et presque totalement inintelligent et peu créatif dans ce domaine, ce qui fait de lui un précieux spécimen de laboratoire pour les spécialistes du gouvernement qui peuvent l’étudier et l’expérimenter.

En reconnaissance de ces précieux services que Navalny rend à l’État russe, il serait approprié de l’appeler « la némésis de Poutine » uniquement si « némésis » est un nouvel euphémisme étrange pour « animal de compagnie ». En effet, il semble mener une existence charmante. Il est un peu criminel (détournement de fonds, fraude), mais il n’obtient que des peines avec sursis. Il a violé les termes de sa peine avec sursis en se faisant arrêter lors d’une manifestation organisée sans autorisation, mais il a été libéré. Et plus récemment, après que sa vie ait été héroïquement sauvée par les médecins à Omsk, où le vol pour Moscou à bord duquel il est tombé malade a fait un atterrissage d’urgence, il a été autorisé à se rendre à l’étranger en violation des restrictions de voyage ordonnées par le tribunal en attendant un procès – ce qui n’a pu être possible que si les autorités fédérales l’ont expressément autorisé.

Ce dernier incident est clairement révélateur du traitement de VIP dont il a fait l’objet de la part des autorités russes. Le Kremlin semble être satisfait de lui, mais est-il satisfait de lui-même ? Le mur impénétrable de l’indifférence électorale russe envers quelqu’un qui semble être rien de moins qu’un patriote russe à part entière, la déception à peine cachée de ses maîtres à penser occidentaux, le traitement condescendant et indulgent des tribunaux russes, le traitement doux et courtois de ses jeunes disciples un peu idiots par la police anti-émeute, l’incongruité tout à fait ridicule de son traitement flatteur dans les médias occidentaux et, peut-être pire encore, la reconnaissance éventuelle que c’est son propre travail qui a contribué à mettre un terme à la révolution colorée en permettant à l’État russe de mettre au point toute une série de contre-mesures efficaces contre celle-ci, suscitant une gratitude tacite mais palpable de son supposé ennemi juré au Kremlin – tout cela semble avoir fait des ravages, rendant Alexei déprimé et l’obligeant à prendre des antidépresseurs.

D’autres problèmes de santé ont également été mis en évidence. Navalny n’est pas vraiment un politicien, mais plutôt un blogueur. Étant donné le contenu entièrement spécieux et souvent faux de son blog, c’est un blogueur qui tente de séduire les jeunes, les personnes à la mode et presque entièrement non intellectuelles – c’est-à-dire qu’il est, plus précisément, un blogueur pute-à-clics qui diffuse de fausses nouvelles en utilisant la force de son beau froncement de sourcils, franc et déterminé. Et là, il a un problème en ce sens qu’il n’est plus particulièrement beau à voir. Il est plutôt rondouillard – rien qui mérite d’être mentionné selon les normes américaines d’obésité morbide, mais plutôt remarqué par les jeunes idiots à la mode qu’il essaie de mener au combat – ce qui lui vaut le surnom d’Ovalny. Sa propre femme s’est un jour plainte, en privé sur Internet (c’est-à-dire publiquement), que ses seins étaient plus gros que les siens. Ses seins sont en effet assez gros, comme l’atteste une photo qui a également été diffusée sur Internet.

Une autre de ses photos, dans laquelle il engloutit un bol de nouilles instantanées, a été transformée en mème.

Plutôt farfelu, Ovalny s’est mis à améliorer son image corporelle en suivant des régimes exotiques et en prenant des pilules amaigrissantes dangereuses.

Les deux derniers incidents désastreux, l’un à Khabarovsk, l’autre à Minsk, l’ont peut-être poussé à bout. À Khabarovsk, il a tenté d’inciter à une importante protestation publique concernant le licenciement, l’arrestation et le procès du gouverneur régional quelque peu populaire Sergei Furgal. Il a été accusé d’avoir passé des contrats pour faire tuer ses concurrents commerciaux alors qu’il était un mafieux essayant de reprendre le commerce régional de la ferraille dans les années 1990, qui ont été marquées par la criminalité. À Minsk, son objectif était de fomenter une rébellion menant au renversement du président biélorusse Alexandre Loukachenko. Ces deux manifestations n’ont abouti à rien. Celle de Khabarovsk s’est atrophiée lorsqu’il a été contraint de se concentrer sur Minsk, tandis que celle de Minsk s’est transformée en une fête de l’amour harmonieuse et pacifique à la suite de l’arrivée de plusieurs avions d’experts moscovites en révolutions colorées.

Mis à part les fausses allégations concernant son empoisonnement au Novichok (nous y reviendrons plus tard), Navalny semble avoir été victime de sa propre vanité et de son orgueil. Il s’est effondré dans l’avion alors qu’il rentrait à Moscou après un voyage à Novossibirsk et Tomsk (à ne pas confondre avec Omsk où l’avion dans lequel il se trouvait a fait un atterrissage d’urgence). Les détails sont incertains, mais il semble que pendant ce voyage, il ait tenté de noyer son chagrin en buvant une grande quantité d’alcool de contrebande. Les effets de l’alcool, combinés aux antidépresseurs, au régime radical et aux pilules amaigrissantes, en plus du diabète dont il souffrait, ont provoqué l’effondrement de son métabolisme. L’équipe médicale d’urgence d’Omsk, aidée par une équipe spéciale venue de Moscou, a travaillé dur pour le stabiliser. Il a subi des tests approfondis pour détecter la présence de tout poison, et aucun n’a été trouvé au-delà de traces d’alcool. Il est resté comateux, mais a finalement été déclaré suffisamment stable pour voyager et 10 heures plus tard (après que les pilotes de la Bundeswehr [armée allemande, NdT] aient récupéré leur belle endormie) il a été transporté par avion en Allemagne, invité spécial de la Bundeskanzlerin Merkel.

C’est à ce moment que l’histoire du malheureux blogueur Ovalny prend une tournure vraiment sinistre, car il semble que ses mentors occidentaux déçus aient décidé qu’il doit être utilisé comme un agneau sacrificiel dans le but d’empoisonner les relations de l’Allemagne et de l’UE avec la Russie, avec Merkel, le chef de l’OTAN et divers autres responsables occidentaux qui commencent à pousser l’histoire selon laquelle Navalny a été empoisonné au Novichok, un agent neurotoxique mortel de qualité militaire. Des théoriciens du complot de tous bords ont immédiatement surgi du bois et ont commencé à s’interroger sur les différentes raisons de cette déclaration vraiment bizarre : s’agissait-il de bloquer l’achèvement de NordStream 2 ? S’agissait-il de punir la Russie pour avoir contrecarré la révolution de couleur en Biélorussie ? Je traiterai de ces réflexions aléatoires plus tard, mais laissez-moi d’abord vous dire quelques mots sur le Novichok.

Le Novichok, en tant qu’agent physique, n’existe pas vraiment – du moins pas en tant qu’arme chimique. Eh bien, il peut exister sous forme d’échantillon dans un conteneur scellé dans des laboratoires secrets aux États-Unis, au Royaume-Uni (à Porton Down) et, curieusement en République tchèque (de l’aveu même des Tchèques), mais aucune personne saine d’esprit et non suicidaire ne l’utiliserait jamais en dehors d’un laboratoire sécurisé. L’Union soviétique a développé des agents organophosphorés binaires pour attaquer les nerfs comme armes chimiques de champ de bataille dans un laboratoire d’Asie centrale. Ils sont binaires parce que la substance devient mortelle lorsque deux parties non mortelles sont combinées, et c’est une arme de champ de bataille parce qu’elle est assez puissante pour anéantir des armées entières. Il est ridicule de penser que la technologie a été développée pour la délivrer en doses homéopathiques, permettant à la victime de survivre. Si Navalny avait été empoisonné avec un agent neurotoxique organophosphoré avant ou pendant un vol vers Moscou, l’ensemble des passagers de l’avion aurait été tué, et pourtant tout le monde, y compris Navalny lui-même, a survécu. En fait, toutes les victimes supposées du Novichok, sauf une, ont survécu jusqu’à présent, et c’est tellement peu probable que je me sens assez confiant pour déclarer que le Novichok est un poison mental répandu par les médias occidentaux.

Jusqu’à présent, les principales victimes de ce poison mental semblent être les dames qui sont les figures de proue non élues des gouvernements occidentaux. Le mandat de Theresa May en tant que Premier ministre britannique s’est terminé dans la honte, ce qui a contribué à son utilisation pionnière du terme « hautement probable » en ce qui concerne l’utilisation du Novichok par la Russie dans l’empoisonnement totalement sans motif de l’espion échangé Sergei Skripal et de sa fille (qui ont tous deux survécu mais qui sont enfermés quelque part depuis). C’était la première fois que la théorie informelle des probabilités était appliquée à une enquête criminelle internationale, ce qui démontre amplement l’idiotie totale de Theresa May.

Et maintenant, Mme Merkel semble déterminée à suivre les traces de Theresa May. Vraiment, Angela ? Bien sûr, Theresa est une idiote, mais qu’est-ce qui a mal tourné dans votre vieux cerveau fracturé pour vous faire croire un instant que c’était une bonne idée ? Espérons que des cerveaux plus calmes seront là quelque part en Occident, et qu’ils décideront que cette farce avec le Novichok est allée trop loin et doit cesser.

En ce qui concerne les cerveaux surmenés des théoriciens du complot, l’Allemagne a bien plus besoin du NordStream 2 que la Russie. L’Allemagne a fermé ses installations de production d’électricité au charbon et au nucléaire au profit de l’éolien et du solaire, intermittents et peu fiables, ce qui a fait grimper ses tarifs d’électricité à six fois ceux de la Russie, rendant l’Allemagne totalement dépendante de la production d’électricité à base de gaz naturel russe pour stabiliser son réseau électrique. En attendant, la Russie n’a pas besoin du nouveau gazoduc ; elle peut désormais livrer du gaz naturel sous forme liquéfiée depuis la ville arctique de Sabetta sur la péninsule de Yamal via ses nouveaux méthaniers brise-glace et les terminaux de regazéification européens construits sur l’insistance des Américains. Le GNL américain provient de la fracturation hydraulique, où la production de gaz naturel est concomitante à celle de pétrole, les puits fracturés plus récemment devenant plus gazeux et moins huileux. Mais la fracturation pour le GNL est une proposition perdante alors que l’industrie américaine de la fracturation est maintenant aussi comateuse que le pauvre Navalny et qu’il est peu probable qu’elle puisse fournir les volumes de gaz dont l’Allemagne aura besoin. Enfin, si les sanctions occidentales élargies empêchent la Russie d’exporter davantage de gaz naturel, elle construira d’autres usines géantes et utilisera ce gaz pour fabriquer des matériaux synthétiques qui remplaceront les importations. Comme les Russes aiment à dire : « Augmentez les sanctions, s’il vous plaît ! »

La seule conclusion générale que je puisse en tirer est que les services de renseignement et de sécurité d’État occidentaux sont pourris de fond en comble et que le Novichok est comme les champignons qui poussent au sommet d’une souche d’arbre, ce qui montre qu’elle est pourrie jusqu’aux racines et qu’il est dangereux de s’y asseoir car elle peut s’effondrer dans un vilain trou dans le sol à tout moment. Quant à Alexei, j’espère qu’il se remettra et qu’il réussira à s’échapper et à rentrer chez lui, où une foule de jeunes idiots aux yeux brillants et tout frétillants l’accueillera à son arrivée.

Le livre de Dmitry Orlov est l’un des ouvrages fondateurs de cette nouvelle « discipline » que l’on nomme aujourd’hui : « collapsologie » c’est à-dire l’étude de l’effondrement des sociétés ou des civilisations.

Traduit par Hervé, relu par Wayan pour le Saker Francophone