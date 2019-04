Rapport de Situation sur le mouvement des Gilets Jaunes. 4 au 11 avril 2019

Par Le Saker Francophone – Le 11 avril 2019

Cette semaine les Gj parisiens se sont rassemblé à La Défense. Gros succès des Gj à Toulouse. 22 300 manifestants dans toute la France selon le gouvernement, 110 000 selon le syndicat Policiers en colère. Plus de 73420 selon Nombre jaune.

La répression est à son comble. Des dizaines d’interpellations et de mise en garde à vue. Les amendes de 135 euros distribuées à la pelle. Les témoignages affluent. Gazage a tous les étages

Toujours autant de violences policières. Selon un Street Medic de Lyon, « nous étions en zone de guerre ».

L’événement symbolique de cet acte aura été le gazage d’enfants dans une fête foraine quand ils sont pris dans les nuages de gaz lacrymo lancés par les policiers. La aussi les Street medics seront bloqués dans leur intervention.

À Bordeaux les Street Medics se sont fait confisquer tout leur matériel par la police. Ils n’ont pas pu soigner les blessés.

Pour l’acte 21, des Foulards Rouges (ceux qui manifestent en soutien à Macron) ont voulu organiser leur contre-manifestation. Seuls une cinquantaine de manifestants se sont réunis place de la bastille. La marche a été annulée. Macron doit effectivement se sentir bien seul.

Violences physiques, judiciaires et financières contre les Gj

Le témoignage de Marion, traumatisée par son interpellation.

Le témoignage d’Olivier, touché à la tête par une LBD

Témoignages de personnes blessées, pas seulement des Gj, pendant les manifestations.

Un jeune réfugié syrien de 14 ans a perdu un œil à cause d’un tir de LBD. Il ne manifestait pas.

En 5 mois, plus de 2000 blessés graves parmi les Gj. Ces blessés sont catégoriquement niés par les médias et leur gouvernement.

Un général de gendarmerie est obligé de reconnaitre qu’il y a bien des violences policières. Cela créé un gros buzz sur les réseaux sociaux et dans les médias car cette déclaration a été faite à BFMTv. Même Laurent Nunez, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intérieur, est obligé de le reconnaitre et il « invite tout le monde, notamment au sein du ministère de l’Intérieur, à la plus grande prudence ».

Evidemment, le syndicat policier majoritaire n’est pas content.

Geneviève Legay se remet et peut enfin témoigner. « Ce que je crois, et que les images de vidéosurveillance de la ville de Nice prouveront, c’est qu’ils m’ont donné un coup de matraque derrière la tête. J’ai un trou en haut du crâne ». Par contre, Comme le révèle Mediapart, l’enquête sur l’origine des blessures de Geneviève Legay, cette militante d’Attac de 73 ans blessée à Nice lors de l’acte 19, a été confiée à la compagne du policier mis en cause. Cet aberrant conflit d’intérêt est susceptible d’éclairer différentes incohérences de l’enquête. Le procureur de la République de Nice en est informé, affirme le média d’actualité ». Mais ce dernier « ne vois pas en quoi cela pose problème ? ». Il va falloir que ce « procureur » retourne en fac de droit pour réviser le concept de conflit d’intérêt. Depuis, Geneviève a bien compris que :

Vu certaines réactions de personnes noyée dans le gaz lacrymogène et certaines analyses chimiques faite par les victimes, certains se demandent s’il n’y aurait pas du cyanure dans la composition de ces gaz.

Selon un article du Point, la cour d’appel de Nancy relaxe un manifestant qui avait refusé que l’on relève ses empreintes et prélève sa salive, après des violences contre des policiers. Une jurisprudence qui devrait permettre de ralentir le fichage systématique que subissent les Gj.

Dans ce journal télévisé canadien, un journaliste dépêché en France parle de « policiers déguisés en Gilets Jaunes » …

Considérant toujours que Nicolle et Drouet sont les meneurs d’un mouvement social qui n’a pourtant pas besoin de meneurs et voulant couper la tête d’une hydre sans tête, Castaner et Philippe vont eux-mêmes porter plainte à la police contre ces deux Gj.

La répression contre les Gj peut vraiment prendre toutes les formes.

Cette justice expéditive à des effets délétères sur son image, « 64% des Français ont une perception négative de la justice » nous apprend Le Figaro.

Sud Radio est la seule radio qui s’intéresse vraiment au mouvement Gj. Elle invite régulièrement des intellectuels soutenant le mouvement. Du coup le président de Sud Radio a vu son compte signalé à Twitter et le réseau social a décidé ce mercredi de le suspendre définitivement.

Facebook le déclare publiquement. Il n’a repéré aucune trace d’ingérence étrangère dans le mouvement Gj, sous-entendu aucune « influence russe ».

Il peut être instructif de donner aussi la parole aux policiers. Ils se sentent les boucs émissaires du mouvement.

Encore un suicide de policier. Le 23eme depuis le début de l’année. Encore un autre, cette fois une femme qui se tue avec son arme de service. Le même jour, le corps sans vie d’un policier d’Alès, disparu lundi, a été découvert lors de recherches. Puis un gendarme. On en est à un suicide de membre des forces de l’ordre tous les 4 jours, depuis le début de l’année. Il semble qu’être coincé entre la pression hiérarchique et son propre cas de conscience a des effets morbides.

Les Gilets Jaunes

Saint-Nazaire a accueilli la deuxième « assemblée des assemblées » de Gilets jaunes les 5, 6 et 7 avril. Plus de 400 comités locaux réunissant 1 000 personnes sont annoncées. Mediapart sera le seul médias grand public a parler des résultats de cette assemblée. Le blog Bastamag nous en fait une longue description. Voici la déclaration officielle faite à l’issue de cette 2eme assemblée des assemblées de Gilets jaunes.

Pour démentir ceux qui pensent que les Gj sont un groupe d’incultes qui manifestent juste pour faire chier le reste des français, voici une vidéo exposant leurs revendications, qui pourrait bien être un programme électoral.

Ils s’organisent aussi pour des débats politiques, comme le montre l’affiche ci-dessous :

Le groupe Gj Opérations spéciales continue d’harceler les Starbucks, un peu partout en France, pour obtenir que la société paye ses impôts au pays.

Un groupe de Gj opérations spéciales va être recu au sénat avec Eric Drouet. Finalement la rencontre est annulée au dernier moment et sans raisons. Les pressions ont dues être énormes. On dit que cela vient de Bruno Le maire et cela montre bien la peur de l’exécutif de voir le programme Gj entendu.

Sortie du film réalisé par le député FI de la Somme et portant sur les Gj. François Ruffin a affirmé à l’AFP vouloir, avec ce film, toucher les « Gilets jaunes qui se trouvent beaux à l’écran » et « la classe intermédiaire, grande absente de cette automne, qui se dira ‘Bon sang, j’en suis et j’y vais’ ».

Mais on trouve aussi, sur internet, de touchantes vidéos sur ce mouvement historique

L’Interview de Rodrigues à BFMTV

L’humoriste La Bajon soutient les Gj

Pendant que Macron menait son faux débat, dont seul 6% des français pensent que c’est « un succès », à grand coup de ressort médiatique, dans l’ombre, les Gj lançaient leur vrai débat, avec ceux qui ont bien voulu y participer. Voici les résultats de ce débat. 59 propositions de loi qui sont de bon sens.

Les Gj pourraient bien s’inspirer de l’exemple islandais pour redonner le pouvoir au peuple, comme le montre cette vidéo.

Les magouilles politico/médiatiques

Trois proches collaborateurs d’Emmanuel Macron, Alexis Kohler, Patrick Strzoda et François-Xavier Lauch, sont convoqués en tant que témoins dans l’enquête sur les passeports diplomatiques d’Alexandre Benalla, a annoncé RTL. Les trois personnes convoquées devraient s’expliquer sur le mécanisme ayant permis à Alexandre Benalla de posséder jusqu’à cinq passeports diplomatiques alors qu’il était en poste à l’Élysée.

L’affaire Benalla continue. « Le parquet de Paris a ouvert deux nouvelles enquêtes préliminaires dans l’affaire Benalla. L’une concerne des ‘faux témoignages’ et l’autre est liée au non accomplissement d’obligations déclaratives auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique ».

Anticor, une association de lutte contre la corruption vient de déposer une troisième plainte contre Alexis Kohler, secrétaire général de l’Elysée, pour soupçon de prise d’intérêt illégal.

Le premier ministre a une pensée tellement bien structurée qu’il est capable de dire une chose et son contraire à 5 minutes d’intervalle. Schiappa aussi, qui dénonce le bilan économique désastreux de Hollande alors que c’était Macron son conseiller en économie. Quel talent…

La liste des 600 hauts fonctionnaires à parachute doré.

Voilà ce que pensent Bruckner et Macron du mouvement des Gj. Pour Macron, qui amalgame totalement Gj et casseurs, les Gj « ne savent pas pourquoi ils manifestent », ils veulent juste casser. C’est ce que l’on appelle « comprendre son peuple ».

Encore un proche de Macron, Ismaël Emelien, qui nous explique que c’est « normal » d’utiliser des comptes anonymes pour faire fuiter des vidéos obtenues illégalement montrant une vidéo mensongère.

Voici d’ailleurs un petit récapitulatif des mensonges du gouvernement.

Le Conseil constitutionnel invalide l’article de la loi anti casseur qui permettait à la police d’interdire de manifestation toute personne présentant une « menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ». « Les dispositions contestées laissent à l’autorité administrative une latitude excessive dans l’appréciation des motifs susceptibles de justifier l’interdiction », a indiqué le Conseil.

Mediapart a déclaré ce vendredi, par la voix d’Edwy Plenel, cofondateur et président du site d’actualité depuis sa création, qu’il assignait l’État en justice « pour la tentative de perquisition de notre journal dans l’affaire Benalla », une action « infondée, déloyale et disproportionnée ».

Un économiste d’ATTAC démonte les arguments du gouvernement sur l’ISF.

Selon le syndicat France policiers en colère « Plus les gens manifestent et se plaignent, plus le gouvernement durcit sa politique contre la France qui se lève tôt. Depuis vingt et une semaines, les grands gagnants sont les réseaux criminels de cités qui prospèrent pendant que le gouvernement utilise la police pour tenter de museler les Gilets jaunes ».

Des contributions au « grand débat », fatras de chiffres difficiles à interpréter, mais présentés en grande pompe lundi 8 avril, le premier ministre a essentiellement retenu ce qui l’arrangeait : baisse des impôts, baisse des dépenses publiques, réorganisation des services publics et renouvellement démocratique a minima. En fait ce grand débat n’aura été qu’un artifice pour faire croire que les mesures décidées depuis déjà longtemps par ceux qui ont mis Macron en place sont celles découlant d’un « grand débat populaire national ».

Avant de voter pour le parlement européen, regardez cette vidéo qui présente quelques députés européens « en plein travail ». Édifiant.

Hanouna, un simple animateur ou bien plus ? Celui-ci « est intervenu auprès de la rédaction en chef [ Du journal Le Parisien] pour se plaindre d’un papier, qui a ensuite été retiré de l’édition dominicale. Les représentants des journalistes dénoncent ‘une atteinte inacceptable à l’indépendance éditoriale’ ».

Conséquences de cette manipulation médiatique, le niveau de confiance dans la télévision s’effondre à 38 %, la presse écrite tombe à 44 % et même la radio baisse, à 50 %. Et c’est l’Express lui-même qui l’avoue.

